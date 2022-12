Les supporters de Wallonie picarde des Diables rouges très déçus après l’élimination de la Belgique: «La fin de notre génération dorée»

Evidemment au coup de sifflet final, la déception prédominait. « On y a cru deux fois. Juste avant la mi-temps et quand on a poussé en fin de deuxième. Ce n’est pas contre la Croatie qu’on loupe la qualification mais contre le Maroc où nous n’avons pas existé en deuxième période. Deux, trois personnes en avaient gros sur la patate à la fin de ce match, ils étaient carrément au bord des larmes ».

« Je ne suis pas critique envers la tactique mise en place pour ce 3e match. J’estime que les choix opérés ont plutôt bien fonctionné et les Diables ont eu la réaction attendue. Je pense que Romelu va beaucoup s’en vouloir : ah, ce poteau ! Nous avons eu les actions, mais ça n’est pas rentré. Doku a fait mal lors de son entrée. J’ai suivi ce match à l’EstaBar à Dottignies, dont je connais la bonne ambiance et les excellentes conditions pour suivre les Diables, et par superstition également, puisque j’y avais aussi vécu la victoire sur le Canada. Cela n’a pas marché ce coup-ci. Maintenant, la Coupe de Monde sans les Diables m’intéressera beaucoup moins. Je ne soutiendrai pas une équipe en particulier, mais je dirais simplement que les Pays-Bas sont à suivre malgré leurs débuts timorés ».

« Ce troisième match de poule, que j’ai suivi avec les copains à la fan zone d’Estaimpuis, est le seul où l’on a véritablement vibré, et ce n’est pas normal pour une équipe avec un potentiel tel que le nôtre. On a vu lors des 30 dernières minutes face à la Croatie qu’il y avait la place pour se qualifier, mais la qualification s’est jouée lors des matchs précédents, et cette défaite face au Maroc, malheureusement. On ne peut en vouloir qu’à nous-même… Disons que c’était notre façon à nous de boycotter cette coupe du monde (clin d’œil). »

«Le meilleur des trois matchs, c’était celui-ci» Les supporters présents à 2 l’Aut’ Côté étaient déçus.

À 2 l’Aut’ Côté, les supporters ont cru jusqu’au bout à la victoire. Même si les précédents matchs n’étaient pas porteurs d’espoirs, ils espéraient une qualification in extremis ce soir. « Après les deux autres matchs, on s’attendait à perdre, même si on avait toujours une lueur d’espoir ! Le meilleur des trois matchs, c’était celui-ci : aujourd’hui on a vibré. Ce jeudi soir, lors de la deuxième mi-temps, ils ont donné plus qu’au début de la Coupe du Monde. Je suis évidemment super déçu ! On n’avait pas les ambitions d’aller en quart ou en demi, mais j’aurais aimé qu’on aille au moins en huitième de finale ! », témoigne Fred, l’un des spectateurs du jour.

Louis, Élisabeth et Louis étaient également venus supporter les Diables Rouges. Ce jeudi soir, ils croyaient à la victoire, et ils sont déçus ! « On a vibré aujourd’hui, on y a vraiment cru ! Vertonghen a trop bien joué ! Ça s’est joué à peu de chose ». L’un d’entre eux, grand fan de foot, continuera toutefois de regarder les prochains matchs de la Coupe du Monde.

Au bénéfice d’Amnesty International

La particularité du café de l’Espace Citoyen, c’est sa volonté de mettre, malgré tout, les Droits Humains en valeur pendant cette Coupe du Monde. Ouvert exceptionnellement les soirs de matchs, tous les bénéfices de ces trois soirées seront reversés à Amnesty International et les personnes présentes étaient sollicitées pour qu’elles signent une pétition à l’attention du Ministère du Travail du Qatar et de la FIFA.

« On voulait venir en aide à Amnesty pendant les matchs de football. Les pétitions ont été bien signées pendant les différents matchs », souligne Dominique Delsoir, président de l’Espace Citoyen. Au total, l’association espère reverser 500 à 600 euros. « On voulait sensibiliser les gens face à ce qu’il s’est passé au Qatar et ce qu’il se passe encore, en espérant que nos actions vont, un peu à la fois, faire changer les choses », précise André Denauw, membre de l’antenne locale d’Amnesty International. « Certains venaient pour un match de football, sans se rendre compte de ce qu’on faisait ici. Je pense qu’ils ont ouvert les yeux aussi », conclut Dominique Delsoir.