Coupe du monde: l’Allemagne éliminée malgré sa victoire sur le Costa Rica, le Japon et l’Espagne en 8es

Le Japon et l’Espagne ont validé leur place pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar aux dépens de l’Allemagne et du Costa Rica. Les Japonais ont renversé les Espagnols 2-1 tandis que les Allemands ont pris le dessus 2-4 sur le Costa Rica. Mais ce succès de la Nationalmannschaft est insuffisant pour poursuivre dans la compétition.

Le Japon finit à la 1re place de groupe E devant l’Espagne.

Japon – Espagne : 2-1

L’Espagne, avec un large succès inaugural contre le Costa Rica (7-0) suivi d’un partage contre l’Allemagne (1-1), était première du groupe et dans une position confortable au coup d’envoi. On pensait la Roja de Luis Enrique lancée vers un succès aisé quand Alvaro Morata, trop libre dans le petit rectangle à la réception d’un centre de Cesar Azpilicueta, a eu tout le loisir de piquer sa tête pour ouvrir le score (1-0, 11e).

Après un premier acte totalement dominateur, l’Espagne a subi dès le retour sur la pelouse. Le Japon a en effet égalisé dès les premiers instants quand Ritsu Doan, monté à la mi-temps, a déclenché une frappe sèche depuis l’extérieur du rectangle sur laquelle Unai Simon aurait visiblement pu mieux faire (1-1, 48e).

Kaoru Mitoma, l’ancien de l’Union Saint-Gilloise, lui aussi injecté à la pause, a ensuite fait la différence en parvenant à redresser in extremis un ballon pour Ao Tanaka, qui a marqué sur la ligne. Après une intervention du VAR, le but a été finalement validé (2-1, 51e).

L’Espagne, éliminé l’espace de trois minutes quand le Costa Rica a mené face à l’Allemagne, qui s’est finalement imposée 2-4, a tenté de revenir au score. Malgré les montées au jeu de Ferran Torres, Ansu Fati ou encore Marco Asensio, les champions du monde 2010 ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Ils ont pu compter sur trois goals allemands pour sauver leur peau.

Premiers du groupe, les « Samurai Blue » défieront la Croatie en huitièmes alors que l’Espagne affrontera le Maroc.

Costa Rica – Allemagne : 2-4

Pour décoller de la quatrième place, Hansi Flick a titularisé Leroy Sané et a fait reculer Joshua Kimmich à l’arrière droit à la place de Thlo Kehrer. Le coach allemand a opté pour une défense à quatre et deux latéraux à vocation offensive. Cela s’est immédiatement reflété sur le terrain, la Mannschaft mettant le feu dans la surface adverse et Serge Gnabry qui l’a attisé en marquant son 21e goal en 39 sélections (10e, 0-1). Les Allemands ont continué à combiner devant et dans la surface de Costariciens, retranchés derrière un double rideau de cinq et quatre hommes. L’Allemagne a eu beau varier son jeu offensif alternant passes courtes et centres, elle n’est pas parvenue à faire le break. Elle l’a même échappé belle quand Neuer a dévié au-dessus de sa transversale une frappe de Keysher Fuller, qui a profité d’une grosse bourde de David Raum et Mario Rüdiger sur une longue passe d’Oscar Duarte.

Le début de la deuxième période a été un échec total pour l’Allemagne. Après plusieurs alertes, Yeltsin Tejeda a égalisé en frappant du droit un ballon renvoyé par Neuer sur un tir de Kendall Waston (58e, 1-1). Ensuite, Musiala (61e, 67e) et Rüdiger (62e) ont frappé trois fois sur le poteau avant que Juan Vargas ne donne l’avance aux Ticos (70e, 2-1) qui se retrouvait à ce moment-là qualifiés.

On était loin de l’Allemagne ultra dominatrice de la première période mais la fin de match a permis à l’Allemagne de redresser la situation dans cette rencontre à défaut de se qualifier. Kai Havertz a signé un doublé’(72e, 85e) et un autre remplaçant, Niclas Füllkrug a encore alourdi le score (90e+1, 2-4). En vain.