Peter Bossaert, CEO de l’Union belge: «Roberto Martinez nous laisse un immense héritage»

Roberto Martinez, qui a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique après le partage 0-0 contre la Croatie, « laisse un immense héritage aux prochaines générations du football belge », a déclaré Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge de football (URBSFA), dans un communiqué, jeudi.

de videos

« Nous remercions Roberto Martinez pour tout ce qu’il a accompli avec cette génération dorée, en tant qu’entraîneur et en tant que directeur technique : quatre années consécutives comme numéro 1 au classement FIFA, une médaille de bronze à la Coupe du monde 2018 et des qualifications à l’Euro 2020, au Final Four de la Ligue des Nations 2021 et à la Coupe du monde 2022 », a expliqué Bossaert.

« Avec son équipe, Roberto a laissé un immense héritage aux prochaines générations du football belge », a poursuivi Martinez. « Nous seulement en introduisant une structure moderne sur l’analyse, l’éducation et le scouting, mais aussi en initiant la préparation de la prochaine étape de la carrière des joueurs visant à devenir entraîneur. Sa contribution à l’expansion du tout nouveau centre de football de Tubize, à la pointe de la technologie, a aussi été énorme. »

« Enfin, nous le remercions pour l’atmosphère familiale qu’il a apportée dans notre maison et pour avoir été un grand ambassadeur du football belge », a encore indiqué Bossaert. « Il manquera beaucoup à l’ensemble du personnel de l’URBSFA. Nous souhaitons à Roberto Martinez le meilleur pour l’avenir. »

Martinez dirigeait les Diables Rouges depuis 2016.