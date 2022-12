Thibaut Courtois après l’élimination des Diables à la Coupe du monde: «On a eu une bonne génération mais on a besoin de changement» (vidéo)

Interrogé au micro de la RTBF suite à l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde, Thibaut Courtois a pointé de doigt le manque de réussite des Diables. « Ce n’est pas aujourd’hui qu’on a perdu cette Coupe du monde. On a fait un bon match contre un bon adversaire mais le foot a été cruel avec nous. On a eu des occasions mais le brin de chance n’était pas avec nous. Il y a des matches comme contre le Brésil ou le Japon en 2018 où tu sens que la chance est avec toi et parfois pas, comme aujourd’hui. On a pourtant montré qu’on était une vraie équipe et on a montré comment jouer contre un bon pays. »

« On doit désormais récupérer de ce choc et travailler pour le mois de mars avec ceux qui seront là », a-t-il ensuite poursuivi. « Sinon ce sera difficile de se qualifier pour le prochain Euro. On devra montrer la même chose qu’aujourd’hui. »

Et Courtois a ensuite conclu en évoquant le besoin de changement dans le noyau belge. « On a eu une bonne génération et maintenant il y a de nouveaux joueurs qui doivent venir. Ce n’est pas toujours facile de s’adapter au groupe mais c’est ce dont on a besoin maintenant. Il y a un changement de génération, un moment où on doit tout changer. »