Cour d’appel : l’ancien député provincial libramontois Daniel Ledent à 4 mois avec sursis

Des manœuvres liées à l’attribution de plusieurs marchés publics commises en tant que président de l’ASBL NGE (pour Nouveaux Gisements d’Emplois), une émanation de l’institution provinciale dont le but était de participer au développement économique en province du Luxembourg. Daniel Ledent s’était vu reprocher d’avoir favorisé un professeur liégeois bien connu des autorités provinciales, Thierry Jottard, dans l’attribution d’un marché à 28.000€ pour des missions d’audit et de coaching.

En février 2022, le tribunal correctionnel de Neufchâteau condamnait l’ancien député provincial Daniel Ledent à une peine d’emprisonnement de quatre mois et 4.000€ d’amende avec sursis pour faux et détournement d’argent public.

Nous avons appris ce jeudi par nos confrères de l’Avenir que la Cour d’appel a rendu son jugement et a condamné Daniel Ledent à 4 mois de prison avec sursis et 4.000 euros d’amende. L’autre prévenu, Thierry Jottard avait, quant à lui, été condamné à huit mois d’emprisonnement et 4.200€ d’amende, le tout avec sursis par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Une peine à laquelle s’ajoutait la confiscation de 25.000€. Il écope finalement d’une peine de 100 heures de travail, 6.000 euros d’amende, avec sursis, et la confiscation de 20.000 euros.