Le vol Ryanair tourne à l’horreur à cause d’un groupe de 70 passagers: «Cela aurait pu dégénérer en une véritable guerre»

Pour eux, ce vol de trois heures a été « horrible ». Le groupe a en effet profité du trajet pour faire la fête dans l’allée de l’appareil en mettant de la musique à fond, buvant des bouteilles d’alcool et en harcelant d’autres voyageurs… « Il n’y avait aucun contrôle sur cet avion. C’était horrible dès la minute où nous sommes montés. Ils étaient environ 70 et venaient tous de la même région. Ils avaient un gros haut-parleur au volume le plus élevé possible, qui a retenti pendant trois heures », raconte le couple dans les médias locaux.

Et ce n’est pas tout. « Ils frappaient sur le toit, enlevaient leurs hauts… La seule fois où le personnel de Ryanair s’est approché d’eux, c’était pour leur servir plus de boisson. Je ne voulais même pas aller aux toilettes parce qu’ils devenaient de plus en plus ivres. Les autres passagers étaient vraiment ennuyés par ce comportement et cela aurait pu dégénérer en une véritable guerre. »