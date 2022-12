À Verviers, des bénévoles aident la police pour permettre de célébrer la victoire du Maroc en toute sécurité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi fin d’après-midi signait la défaite de la Belgique à la Coupe du monde. Mais pour le Maroc, c’est une autre histoire : les Lions de l’Atlas ont affronté le Canada et ont gagné 2-1, les qualifiant dès lors pour les huitièmes de finales. Une qualification historique, célébrée avec enthousiasme par les supporters. Et Verviers n’échappe pas aux réjouissances. Pour permettre à tous de fêter cette victoire dans la joie et la sécurité, des bénévoles d’Hodimont, à Verviers, se sont portés volontaires pour aider la police et éviter les débordements dans le quartier.