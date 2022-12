Édito: le rêve n’est pas devenu réalité pour la génération dorée des Diables rouges

Pour bon nombre d’observateurs, la génération dorée a débuté le 11 octobre 2013 sous une pluie battante à Zagreb. Un Romelu Lukaku en mode « intouchable » envoyait au tapis des Croates subjugués (1-2). Cette victoire propulsera les Diables rouges à la Coupe du monde au Brésil.

La suite, on la connaît : des victoires, des émotions, des frustrations, une première place au classement mondial, une médaille de bronze historique à la Coupe du monde 2018, un Final Four en Nations League et puis… ce couac, la claque qu’on a senti venir de bien loin mais qui n’a finalement pas pu ou pas su être évitée face à la Croatie. Les Belges éliminés en phases de poules d’un grand tournoi, cela n’était plus arrivé depuis 1998.

Sans Martinez

Aujourd’hui, il serait toutefois injuste et malhonnête de détruire une génération qui a tutoyé les sommets pendant une dizaine d’années et a fait rêver tout un pays.

Demain, sans Martinez, il va falloir remobiliser et constituer un noyau capable de se qualifier et puis de briller à l’Euro 2024 en Allemagne. Un nouveau cycle va commencer en retenant les leçons de cette élimination précoce.

Ironie de l’histoire, une bonne partie de la génération dorée avait été bâtie avec les éléments clés de l’équipe espoir belge qui avait participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La prochaine génération pourrait l’imiter puisqu’en juin 2023, les Espoirs participeront à l’Euro U21 avec l’ambition affirmée d’assurer son billet pour les… JO de Paris de 2024.

On ne gagnera peut-être pas la prochaine Coupe du monde mais l’avenir n’est pas si sombre que certains pourraient le croire.