Lancement de l’exposition Tokyo Art City au Viage à Bruxelles

Après le succès de « Viva Frida Kahlo : The Immersive Experience », MB Presents et le Viage poursuivent leur aventure artistique en proposant une exposition immersive sur la ville de Tokyo réalisée par la société de production japonaise Naked.

L’exposition Tokyo Art City propose un aperçu condensé de la diversité culturelle de la capitale japonaise à 360º. Vous êtes embarqué à bord de la ligne Yamanote, la ligne ferroviaire la plus fréquentée de Tokyo. Au cours de l’expérience vous traversez sept quartiers emblématiques grâce à des projections digitales sur les murs de la pièce ainsi qu’au sol et au plafond. Des gratte-ciel de Shinjuku aux cerisiers en fleurs du parc Ueno en passant par les rues bondées d’Akihabara, cette exposition immersive offre une fenêtre unique sur l’une des cultures les plus fascinantes et diversifiées au monde. Le tout grâce à des installations vidéo à la pointe de la technologie et un son spatialisé.