Coronavirus en Belgique: tous les indicateurs à la hausse, sauf les décès

Entre le 20 et le 26 novembre, 963 contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 28% par rapport à l’intervalle de sept jours précédent. Durant cette même période, 6.751 tests ont été effectués quotidiennement (+11%), pour un taux de positivité de 15,3%.

Avec en moyenne quatre décès par jours liés à une infection au coronavirus, les décès ne diminuent plus mais n’augmentent pas non plus. Depuis le début de la pandémie 33.061 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique.