Roberto Martinez quitte les Diables rouges: «Ma décision aurait été la même si on avait été champion du monde»

Roberto Martinez, comment analysez-vous cette prestation des Diables ?

Nous avons réalisé une bonne performance en première mi-temps lors de laquelle nous sommes parvenus à frustrer la Croatie. Et ce, de la manière dont nous le voulions. En seconde période, nous avons eu de très belles occasions et avons fini la rencontre très fort. Malheureusement, contrairement à 2018, nous ne sommes pas parvenus à marquer. Mais nous avons joué avec du cœur et du plaisir. Et ce groupe de joueurs a bien représenté le maillot. Même si au final, c'est une grosse déception.

Pourquoi Lukaku n’a-t-il pas débuté le match ?

Physiquement, il ne pouvait pas jouer 90 minutes. On l’a fait monter à la mi-temps et on l’a bien utilisé. On lui avait demandé qu’il soit dans le rectangle. Il a bien bougé et il a créé des situations intéressantes. Sur ce point, nous sommes très contents de la façon dont nous avons planifié le match. Ce n’était pas une rencontre où on allait avoir Lukaku sur la pelouse uniquement durant les 20 dernières minutes pour forcer le résultat. Et ce qui est clair, c’est que mentalement parlant, pour les Croates, voir Lukaku monter à la pause était compliqué. Je pense dès lors qu’on a vraiment utilisé Romelu de la bonne manière.

Et Eden Hazard, pourquoi n’était-il pas titulaire ?

Évidemment, il s’agissait d’un match essentiel pour nous. Mais on ne pouvait pas débuter avec des joueurs qui n’étaient pas fit à 100 %. On prenait des risques. À l’Euro, il avait été blessé à un moment très important de la compétition, après quatre matches. J’aurais été responsable si je l’avais utilisé de la même manière. J’avais un plan clair pour Eden pour qu’il soit à son meilleur niveau pendant 90 minutes…

Pourquoi Doku a-t-il si peu joué durant le Mondial ? Etait-ce le plan de départ ?

Non ce n’était pas le plan mais beaucoup d’autres joueurs évoluent également à cette position. Et d’autres méritaient aussi de jouer. Jérémy avait bien presté à l’Euro en 2021, notamment lors du match contre l’Italie. Et puis il s’était blessé et avait ensuite mis du temps à revenir.

Les différences avec la campagne de Russie il y a quatre ans sont évidemment frappantes. Que vous a-t-il cette fois manqué pour rééditer pareille performance ?

Avant tout, je trouve cela bien de toujours garder en mémoire les bons souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés pour le reste de ma vie et de celle de nombreux joueurs. Mais cette fois, nous entendions beaucoup de « bruits » venant de l’extérieur, nous sentions également de grandes responsabilités et n’avions pas exactement le même groupe. Mais c’est dommage car, aujourd’hui, je pense que nous étions meilleurs que la Croatie. Nous avons eu les meilleures occasions.

Quid de votre situation personnelle ?

C’était mon dernier match pour les Diables. Je suis arrivé il y a 6 ans avec l’objectif clair de me qualifier pour la Coupe du monde. J’étais très engagé dans le projet, avec les gens, avec les joueurs. Et je suis très fier de ce groupe de joueurs. Nous en avons maintenant 8 avec près de 100 caps. Je vois également des Onana, Doku, Debast ou Tielemans qui ont grandi. Ce furent six années magnifiques. Et j’ai vraiment aimé la façon dont cette équipe a joué. Mais je le répète, c’était le dernier match.

Votre décision de partir était-elle déjà prise avant la compétition ?

Oui. Pour moi, c’était clair. Qu’on finisse champion du monde ou bien qu’on soit éliminé en phases de groupes, cela aurait été fini.

Quand exactement avez-vous pris cette décision et pour quelle raison ?

Je l’ai prise avant la Coupe du monde. Je travaillais en Belgique depuis un long moment, depuis six ans. Après le Mondial 2018, j’avais eu plusieurs opportunités de partir rejoindre un club. Mais j’ai toujours voulu être loyal et aller aux termes de mon contrat. Et maintenant celui-ci est arrivé à échéance.