Le nombre d’heures de cours est impressionnant à l’Athénée communal Fernand Blum à Schaerbeek sur le site Roodebeek. Et c’est loin de ravir les parents d’une classe de première secondaire. « 50h de français, 35h de mathématiques non données et pas de néerlandais du tout depuis la rentrée », lâche Filiz, maman furieuse d’Ozan. « Mon fils n’a jamais eu 8h de cours d’affilée ! »

Résultat, les élèves passent plus de temps à l’extérieur qu’en cours. « Avec 15h de fourche par semaine, mon fils est devenu expert à OXO et des avions en papier à la fin ! », s’énerve Aurélie, maman de Haris. « Tous les jours, on apprenait que l’enfant est licencié car il n’y a pas de professeur. »