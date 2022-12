Ahmed lance un appel à témoin après sa mésaventure à une pompe Shell à Anderlecht: «J’ai pris de l’essence mais on a retrouvé du diesel dans le réservoir!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Grosse frayeur pour Ahmed. Le sexagénaire a récemment acheté sa première voiture neuve et roule avec depuis 5 mois. Très fier de son véhicule, Ahmed aime savoir combien il consomme et il prend toujours une photo de son compteur. Le 13 novembre, il s’est rendu à la station-service Shell située boulevard Industriel 122 à Anderlecht pour mettre de l’essence. Tout se passait bien jusqu’à ce que quelques minutes plus tard, un voyant s’allume pour signaler un problème.