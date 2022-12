Un constat inquiétant en Belgique: 40% des futures mamans sont en surpoids

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le surpoids fait partie des thématiques prioritaires au niveau de la santé publique. Si des campagnes de prévention sont menées à différents niveaux, le Centre d’Épidémiologie Périnatale estime que la grossesse constitue un moment opportun pour sensibiliser la population aux risques liés.

D’autant qu’une part importante des femmes enceintes sont en surcharge pondérale voire en situation d’obésité. Que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, cela concerne quatre femmes sur dix en début de grossesse ! Plus de 25 % sont en surpoids, tandis que 17,9 % en Wallonie et 14,5 % à Bruxelles souffrent d’obésité, pointe le Cepip dans son rapport pour l’année 2021. En 10 ans, c’est une hausse de 23,5 % en Wallonie et de 27,2 % à Bruxelles.