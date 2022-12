On frappe moins de pièces à cause de la guerre en Ukraine: «Et la demande est énorme dans toute l’Europe»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jamais, il n’y a eu autant de pièces de 5, 10 et 20 centimes en circulation. Et pourtant, les secteurs de la finance (Febelfin), du commerce (Comeos) et des indépendants (Unizo) lancent un appel à l’aide car cette petite monnaie ne circule pas assez. « Depuis la crise du corona, les consommateurs utilisent de moins en moins ces pièces pour régler leurs achats, les oubliant probablement au fond de tirelires. Cette thésaurisation engendre une pénurie de ces pièces chez les commerçants et dans les banques », déplorent les trois institutions sectorielles.

Elles pointent une autre cause à la pénurie actuelle. La guerre en Ukraine et les sanctions internationales contre la Russie entraînent un manque d’approvisionnement de certaines matières premières en Europe : « Cela a un impact sur différents secteurs, ainsi que sur la frappe de nouvelles pièces. Faute de matières premières suffisantes, il n’est pas évident de frapper des pièces pour pallier la pénurie des 5, 10 et 20 centimes d’euro ».