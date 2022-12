Coupe du monde: le point sur les qualifiés et les affiches des 8es

Le Japon et l’Espagne sont venus s’ajouter ce jeudi soir à la liste des qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Plus tôt dans la journée, c’est le Maroc et la Croatie qui ont décroché leur place pour la suite de la compétition, aux dépens de la Belgique.

Désormais, six affiches sur les huit sont connues. Les deux dernières seront départagées ce vendredi et concerneront notamment le Portugal et le Brésil, deux nations déjà qualifiées.

Pays-Bas – États-Unis

Argentine – Australie

France – Pologne

Angleterre – Sénégal

Japon – Croatie

Maroc – Espagne