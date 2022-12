La démence est devenue la principale cause de décès en Belgique

Près d’un décès sur dix dans notre pays est ainsi lié à la démence. En 2004, cette proportion n’était encore que de 5 %. En Flandre, l’incidence de la démence sur le taux de mortalité est supérieure à celle observée en Wallonie et à Bruxelles. Au nord du pays, 94 personnes par 100.000 habitants sont décédées en 2019 de la maladie d’Alzheimer ou de démence, contre 67 à Bruxelles et 72 en Wallonie.

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus connue et aussi la plus fréquente.