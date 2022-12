Quatre indépendants sur dix songent à cesser leur activité

L’étude réalisée par le courtier digital en assurances Yago, en partenariat avec la caisse d’assurance sociale Partena Professional et le comptable digital Billy.tech figure dans les pages de La Libre Belgique et La Dernière Heure vendredi.

Deux indépendants sur trois doivent ainsi puiser dans leur épargne afin de pouvoir payer leurs factures : 53 % provenant d’épargne privée et 17 % provenant d’épargne de la société. Et trois sur quatre doivent travailler plus pour honorer leurs factures. Les femmes sont ici encore davantage exposées que les hommes.