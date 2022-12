Le réseau social américain Parler renonce à se faire racheter par Kanye West

« Cette décision a été prise mi-novembre dans l’intérêt des deux parties », a précisé la société, qui a indiqué que « Parler (continuerait) à étudier des opportunités de croissance et d’évolution de la plateforme ».

Depuis qu’il a posté des messages à caractère antisémite sur Instagram et Twitter, début octobre, Kanye West est peu à peu devenu persona non grata dans le monde des affaires. Balenciaga, puis Adidas, ont mis fin à leur partenariat avec l’artiste bipolaire, connu pour son comportement imprévisible et son goût pour la polémique.