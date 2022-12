Un ciel fortement nuageux avec progressivement quelques légères précipitations

Dans les Hautes Ardennes, on attend un peu de neige. Ailleurs, il y aura de la pluie ou de la bruine, mais quelques flocons de neige fondante ne sont pas à exclure. Des averses se développeront sur la mer du Nord, pouvant atteindre notre région côtière, selon le RMI.

Les maxima varieront entre -1 degré dans les cantons de l'Est et +4 degrés sur la partie ouest du pays. Les vents sont modérés de nord-est, ce qui ajoute à la vague de froid.

La soirée et la nuit

Le ciel restera couvert avec encore un risque de neige légère ou de neige fondante en début de nuit, notamment dans les Ardennes. Plus tard, des éclaircies peuvent apparaître. Les minima seront compris entre -2 degrés sur l'est du pays, 0 ou +1 degré sur le centre et +2 degrés sur l'ouest. Les vents continueront à souffler modérément du nord-est.

IRM

Samedi

assez froide et surtout sèche. L'accent sera mis sur un temps fortement nuageux, bien que certaines éclaircies puissent se produire en début de journée. Les maxima seront compris entre -1 et +4 degrés allant du relief à l'est du pays à la région côtière. Le vent modéré d'est à nord-est intensifie à nouveau la sensation de froid.