Un immeuble ravagé par un incendie cette nuit: les pompiers mobilisés en nombre pour éteindre le feu, cinq personnes doivent être relogées (vidéo)

À l’arrivée des pompiers sur place, ils ont trouvé un feu de toiture et de grenier pleinement développé. La police de la zone Bruxelles Marlow avait déjà procédé à l’évacuation des habitants et instauré un périmètre de sécurité. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. Via les planchers en bois, l’incendie s’est propagé jusqu’au 2e étage.

L’origine du feu est accidentelle. Les pompiers encore sur place pour surveillance des points chauds restant et pour éviter une reprise éventuelle. En tout, trois pompes et deux échelles ont été mises en œuvre pour combattre le feu.