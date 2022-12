Nouvelle appréhension concernant un belge porté disparu à Sydney: «Nous sommes très inquiets pour lui»

« La police et la famille sont profondément inquiètes pour le bien-être de Stef », a déclaré la police locale. « Stef a été vue pour la dernière fois le mardi 29 novembre vers 14h30, marchant sur Elizabeth Street dans le centre de Sydney. Sa famille et ses amis ne parvenant pas à le joindre, des agents du service de police de Sydney ont été prévenus et ont commencé à enquêter sur son sort ».

Selon l’avis de recherche, Stef est un homme blanc, d’environ 175 à 180 cm, de corpulence moyenne, avec des cheveux blonds et une barbe. Il aurait été aperçu pour la dernière fois habillé d’un short bleu foncé et de baskets Nike blanches. Il fréquente le centre de Sydney et les quartiers d’Ultimo et de Bardwell Park. » La police demande à toute personne ayant des informations de contacter d’urgence le poste de police de Sydney ou Crime Stoppers.