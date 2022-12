«Ne faut-il pas entendre notre version des faits?»: Netflix dévoile une première bande-annonce du documentaire consacré à Harry et Meghan, et ça promet!

Très attendu, le documentaire Netflix consacré à Harry et Meghan se dévoile enfin dans une première bande-annonce. Et clairement, ça promet !

En moins d’une minute, on comprend que le couple va livrer sa vérité, sans tabou. « On ignore ce qui se passe dans la vie privée. Mon devoir était de protéger ma famille », confie le prince Harry, sur une succession d’images, dont une de son frère William, accompagné de sa femme Kate Middleton. Quand on les aperçoit, on entend une sorte de bris de glace… Nous ne sommes pas certains que ce documentaire rabibochera les deux frères, en froid depuis au moins deux ans.