«Comme à Wembley»: la presse allemande enrage contre le but japonais qui élimine l’Allemagne de la Coupe du monde

L’Allemagne ne s’est pas qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Et ce malgré sa victoire contre le Costa Rica, ce jeudi soir. Le Japon a battu l’Espagne à la surprise générale et ce sont ces deux équipes qui obtiennent leur ticket pour le prochain tour. La presse allemande est revenue sur cette élimination mais aussi le but controversé des Japonais; qui élimine les Allemands.

« Comme à Wembley » lance ainsi le tabloïd Bild. Le journal fait référence à la Coupe du monde 1966. Lors de la finale Angleterre-Allemagne, l’arbitre valide un but de Geoffrey Hurst sans être vraiment certain que la balle ait franchi complètement la ligne de but. Les Anglais remportent finalement le match 4-2, à domicile. Cette fois-ci, les Allemands enragent sur le but japonais. Car selon certaines images, avant le but des Nipons, la balle aurait dépassé les limites du terrain.

Der Spiergel s’interroge également sur le but japonais : « le ballon est-il sorti des limites avant le but japonais. » Le journal met ensuite en doute les capacités du sélectionneur allemand Hans-Dieter Flick : « à quelques millimètres et pourtant à des kilomètres des meilleurs du monde. »

Die Zeit revient également sur le but polémique du Japon contre l’Espagne : « Ballon sorti ou non ? Les millimètres ont décidé de l’élimination de l’Allemagne. » Le journal pointe également du doigt Flick et ses joueurs. Une élimination allemande qui « ne rend certainement pas tout le monde triste » conclut le quotidien.