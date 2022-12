Neil gagne 125 millions d’euros à l’EuroMillions… mais cela ne se passe pas vraiment comme il le pensait: «C’est assez étrange… je m’ennuie»

Neil Trotter, un Britannique, a remporté 107 millions de livres sterling (125 millions d’euros) à l’EuroMillions en 2014. Mécanicien de profession, il a décidé de quitter son emploi dès qu’il a appris la nouvelle et s’est acheté un somptueux manoir et des voitures de course.

Mais rien ne s’est vraiment passé comme il le pensait pour Neil, car il s’est rapidement aperçu que la vie de riche l’ennuyait…