Une déviation est mise en place via la rue de la Gare et la rue Cadu à Pottes. La circulation à la rue Guermignies entre le numéro 1 et la rue Bazin numéro 3 s’effectuera en alternance et sera réglée par un feu tricolore.

Lire aussi Une course-poursuite débute sur l’autoroute et se termine à Pecq: après avoir volé une moto en France, il se jette dans l’Escaut

La vitesse sera limitée à 30km/h.