D1B – Vincent Euvrard (RWDM) avant la réception de Bruges: «Important de conserver nos fondamentaux»

Vincent Euvrard, le RWDM sort d’une contre-performance à Genk la semaine dernière. Qu’en retenez-vous ?

C’était une performance en deçà de nos standards que nous sommes en droit d’attendre. Mais cela permet, dans un certain sens, de nous remettre les pieds sur terre. Cela nous rappelle ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir gagner nos rencontres. Et si nous ne le faisons pas, que nous pouvons être surpris par chaque équipe de la série.

Il manquait un peu de tout, non, la semaine dernière ?

Oui. Nous étions inférieurs en termes d’intensité, d’agressivité, de volonté d’aller vers l’avant et dans les duels. Inconsciemment, cette série de victoires a peut-être amené une certaine facilité et autosuffisance.

Le revers essuyé à Genk confirme que le RWDM toussote encore contre les formations U23. Ce week-end, c’est le Club NXT qui débarque au Machtens. Comment expliquez-vous vos difficultés face à ces équipes ?

Il faut se mettre dans le contexte. À Bruges et à Genk, nous étions tout simplement en dessous. Contre Anderlecht et Genk à domicile, nous avions livré une bonne et une mauvaise mi-temps. Et face au Standard, nous étions au rendez-vous. L’équipe sait qu’elle doit augmenter son intensité dans ces matches-là, mais je n’explique pas notre bilan négatif. Si j’avais la réponse, vous ne me poseriez pas la question...

4/15 face à ces équipes n’en demeure pas moins surprenant.