Les courses en famille virent à l’humiliation pour Abigail, 60 ans et ses deux enfants: le caissier lui demande sa carte d’identité pour une bouteille de vin, «nous avons été encerclés par le personnel» (photo)

« Ma fille de 16 ans était venue m’aider et s’était achetée du Fanta. Elle a attendu à l’extérieur de la section des alcools pendant que je prenais le vin, mais au moment de payer, j’ai été choquée d’être invitée à présenter une pièce d’identité. J’ai 60 ans. Et ils ont également demandé la carte d’identité de ma fille », explique Abigail dans les colonnes de Stround News.

« Nous avons ensuite été encerclés par le personnel et humiliés devant tout le magasin alors qu’ils me refusaient la vente d’alcool, affirmant que c’était la loi », témoigne la mère de famille. « Il s’agissait d’un employé qui voulait exercer un certain pouvoir sur moi, qui a apprécié nous humilier », ajoute Abigail.

Et malgré le fait qu’elle venait y faire ses courses depuis plus de vingt ans, la Britannique soutient qu’elle ne remettra plus jamais les pieds chez Waitrose. « Je vais devoir aller plus loin pour mes courses hebdomadaires maintenant, car je ne viendrai plus dans ce magasin », raconte Abigail.