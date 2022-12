Estinnes / Binche: le nouveau giratoire de Bray sera ouvert ce vendredi!

Dès ce vendredi soir, il sera possible de circuler sans entrave sur cette portion de la N90, ainsi que sur la N27 voisine et de connecter à nouveau les deux nationales.

Pour rappel, concrètement, ce chantier mené par l’entreprise Wanty visait à aménager un giratoire à l’intersection de la N90 et de la N27 pour sécuriser la zone et fluidifier le trafic. À prendre en compte les modes doux par l’aménagement de traversées cyclo piétonnes. Et à réhabiliter deux quais de bus sur la N90 de part et d’autre du giratoire en les adaptant au PMR.