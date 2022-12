L’ancien bourgmestre de Quiévrain Bernard Coulon est décédé: «Il a passé sa vie à aider les autres»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vive émotion à Quiévrain ce jeudi depuis l’annonce du décès de Bernard Coulon. L’avocat, docteur en droit, est un des personnages les plus emblématiques de la vie politique et associative de l’entité quiévrainoise. Il a siégé au conseil communal à partir des élections de 1970. Pendant plus de 40 ans. Il a même exercé la fonction du bourgmestre, de 1981 à 1988 puis de 2000 à 2006. Il a également été échevin, de 1974 à 1981 et de 2006 à 2012. Celui qui se définissait comme libéral social a aussi été conseiller provincial pendant 25 ans.

Jean-Pierre Landrain, chef de file PS à Quiévrain, a côtoyé pendant de longues années Bernard Coulon. Il a été très surpris à l’annonce de son décès.