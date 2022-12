130.000 tonnes de sel, 660 engins d’épandage: la Wallonie dévoile son plan hiver 2022-2023

Actuellement, plus de 40.000 tonnes de sel sont disponibles dans les différentes régies du territoire wallon. À celles-ci s’ajoutent 60.000 tonnes appartenant à la Région et stockées chez un fournisseur. « La Wallonie dispose donc de 100.000 tonnes de sel pour entamer l’hiver », assure le SPW Mobilité et Infrastructures. En outre, 30.000 tonnes supplémentaires peuvent être commandées en cas de nécessité.

La Wallonie est ainsi parée pour affronter un hiver « rude ». « Pour rappel, 50.000 tonnes sont requises pour un hiver ’doux’, 70.000 tonnes pour un hiver ’moyen’ et 100.000 tonnes pour un hiver dit ’rude’, détaille le SPW.