Les tout premiers flocons de neige sont tombés sur la Belgique: il neige ce vendredi dans les Hautes-Fagnes, jusqu’à 3 centimètres possibles d’ici la fin de la journée!

Si sur les hauteurs d’Elsenborn, à la frontière allemande, c’est déjà un beau manteau blanc qui recouvre la route, on en est encore loin vers 11 heures au Mont Rigi, comme le révèle la Snow Cam de l’IRM , et à Botrange, comme nous le prouve un fidèle lecteur qui nous a envoyé une photo. Mais la situation a très rapidement évolué vers midi !

D’après notre expert météo de Verviers, Michaël, « une zone d’ondées hivernales concernera principalement une large moitié nord de la province de Liège en cette fin de matinée. On verra dès lors des flocons jusque dans le centre ville de Liège et localement un léger blanchiment du paysage jusque 250-300m sur ces régions, je pense notamment à la région verviétoise et au Pays de Herve. Au-dessus de 550-600m jusqu’à 2-3cm seront possibles d’ici la fin de la journée le long de nos frontières est. Ensuite, cette zone poursuivra sa route vers les provinces de Namur et Luxembourg dans le courant de l’après-midi tout en perdant légèrement de l’activité. »