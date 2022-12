«Le retour du seum belge»: un média français s’interroge après l’élimination de la Belgique

Après le partage des Diables rouges contre la Croatie, synonyme d’élimination, plusieurs médias français sont revenus sur cette déconvenue. Parmi ces médias, RMC Sport et le Figaro n’ont évidemment pas manqué de reparler du « seum belge ».

En conférence de presse, après la rencontre, Roberto Martinez expliquait ceci : « On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. » Ni une ni deux, RMC Sport titrait ensuite ceci sur son site web : « Coupe du monde 2022 : le retour du seum belge ? ‘on avait une meilleure équipe que la Croatie’ ». Et d’ajouter ensuite : « En découvrant cette déclaration, impossible de ne pas penser au fameux seum de Thibaut Courtois un soir de défaite contre la France au Mondial 2018. »

Le Figaro a également utilisé cette fameuse expression « seum belge » pour évoquer la prestation de Courtois dans les cages. « Ses partenaires n’ont pas été au niveau attendu, contrairement à lui. À des années-lumière de l’équipe conquérante entrevue en 2018 en Russie. Et la confirmation de la fin d’une époque chez nos voisins belges. La définition du « seum ». »