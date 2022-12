«Celebrity Hunted – Chasse à l’homme»: Jenifer, Jarry, Michou, McFly et Carlito en cavale sur Prime Video

Après Ramzy Bédia et Franck Gastambide, Laure Manaudou et son frère Florent, ou encore les youtubeurs Squeezie et Seb la Frite… c’est à Jenifer et Jarry, McFly et Carlito, Michou et Inoxtag, et le couple d’humoristes Fadily et Hakim Jemili de jouer aux fugitifs dans « Celebrity Hunted – Chasse à l’Homme », dont la deuxième saison arrive en exclusivité sur Prime Video.

Signé EndemolShine France, la société de production de la « Star Academy », ce programme drôlement palpitant suit quatre binômes sommés d’échapper à des professionnels de la traque, placés sous les ordres de Laurent Guillaume et Nora Lakheal. Dans la vie, le premier a été commandant d’une unité mobile de sécurité spécialisée dans l’anticriminalité et les violences urbaines, ainsi que chef de groupe aux stups. En 2012, il a quitté la police pour se consacrer à l’écriture de romans et scénarios policiers. Nora, elle, est une agente du ministère de l’Intérieur et une ancienne membre des Renseignements généraux.