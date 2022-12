La justice carolo sous le choc après le décès inopiné de l’avocat pénaliste Jean-Paul Schonnartz, victime de problèmes cardiaques à 61 ans

Cela faisait plus de 30 ans que Jean-Paul Schonnartz portait fièrement la toge: « Son métier, c’était toute sa vie », confirme la bâtonnière Nathalie Monforti qui le décrit comme un « personnage qui s’est construit tout seul, un adversaire redoutable et confraternel ». Il sera regretté au barreau de Charleroi et au-delà, ajoute-t-elle.

Le nom de Jean-Paul Schonnartz a été associé à de nombreux dossiers. Ainsi, lors des « affaires » qui ont secoué Charleroi, a-t-il été l’avocat de Philippe Van Cauwenberghe ou de Jean-Pierre De Clercq. Il était aussi régulièrement consulté par les policiers et les zones de police confrontés à des problèmes de violence ou de rébellion. Tout récemment, il a encore plaidé dans le dossier de la catastrophe ferroviaire de Morlanwelz pour l’une des victimes. Erudit, il aimait la joute verbale. On savait quand il commençait à plaider, on ne savait jamais quand il aurait terminé… Il en plaisantait lui-même.