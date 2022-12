Martine, 67 ans, entre en clinique pour une simple opération du fémur et n’en ressort pas vivante: sa famille porte plainte, «l’hôpital a des comptes à rendre» (photo)

La sexagénaire doit alors subir une opération bénigne, mais ses antécédents exigent que des précautions soient prises. En 2014, Martine a été greffée des deux poumons et depuis, elle est soumise à un traitement antirejet très strict. L’hôpital est au courant et tout semble se dérouler normalement. Martine sort de l’opération « un peu dans les vapes », mais tout semble bien aller.

Mais plus les jours passent à l’hôpital et plus l’état de Martine se dégrade. Anémiée, la sexagénaire est transfusée. Puis un autre jour, Martine se plaint de douleurs au dos. Un kiné qui l’a examinée la trouve essoufflée et l’une de ses filles constate qu’elle a une jambe gonflée. « On nous dit qu’il n’y a rien d’alarmant », explique sa fille Angélique. Jusqu’à ce que la famille reçoive un appel le 29 juillet, à 7 heures du matin.

« Des décès on en a tous les jours »

Quand la famille de Martine arrive à l’hôpital à 9 heures, elle apprend que la sexagénaire est décédée d’un arrêt cardiorespiratoire et que « sa chambre a déjà été vidée et aseptisée ». La famille de Martine demande alors à voir l’équipe de nuit pour des explications, mais ils se retrouvent face à des murs et n’ont aucune réponse à leurs questions. Les médecins leur auraient répondu : « Des décès on en a tous les jours, on n’en connaît pas toujours la cause ».

Quelques semaines plus tard, Angélique a pu avoir accès au dossier médical de sa mère et y a découvert des « incohérences ». « Selon les transmissions des infirmiers rapportées dans le dossier, un électrocardiogramme a été réalisé à 02h32 et non pas à 6 heures comme on nous l’a dit. À 04h15, ma mère a appelé pour se plaindre de douleurs au thorax. Et plus rien jusqu’à 7 heures. Sauf qu’à cette heure-ci sa température corporelle était déjà tombée à 33 degrés, donc on peut imaginer qu’elle était morte depuis un petit moment », témoigne Angélique.