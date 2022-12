«L’amant de Lady Chatterley»: après Lady Diana dans «The Crown», Emma Corrin incarne une autre Lady sur Netflix

Ce doux parfum d’esclandre titilla forcément les hommes de cinéma, qui adaptèrent tour à tour cette sulfureuse romance. Le premier à s’y attacher, c’est Marc Allégret. En 1955, le réalisateur français confia le rôle principal à Danielle Darrieux. S’ensuivirent des réappropriations américaines et japonaises classées X, avant la plus célèbre des relectures : celle de Just Jaeckin, emmenée par Sylvia Kristel, que le cinéaste (encore un Français !) avait déjà mise en scène dans le sensuel « Emmanuelle ». Plusieurs téléfilms anglais, dont l’un avec Sean Bean et l’autre avec Richard Madden, réunis plus tard dans « Game of Thrones », ont également vu le jour, entre 1993 et 2015. Marina Hands prêta elle aussi ses traits à l’héroïne, cette fois sous le regard d’une femme, Pascale Ferran. Basé sur la deuxième (et plus prude) des trois versions du livre polémique, son film sera sacré cinq fois aux César, en 2007.