Makro: l’offre de rachat de Metro par la direction «ne respecte pas les règles»

Le CEO Vincent Nolf et la direction ont proposé 110.000 euros pour une reprise, selon Wilson Wellens. Soit « en dessous de la valeur de liquidation (le montant estimé pour lequel une entreprise peut être vendue rapidement en cas de faillite, ndlr) », a déclaré M. Wellens. « La direction doit donc admettre qu’elle n’a pas trouvé de financement supplémentaire. »

Makro Cash & ; Carry Belgium s’est vu accorder une protection contre ses créanciers par le tribunal de l’entreprise d’Anvers en septembre jusqu’à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d’une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins. Le groupe comprend 11 magasins du grossiste en restauration Metro et six magasins de la chaîne de supermarchés Makro.

Il n’y avait qu’une seule offre pour les magasins Makro, mais elle a déjà été rejetée. Ces magasins sont donc menacés de faillite, ce qui entraînerait la perte de plus de 1.200 emplois.

Les magasins Metro ont fait l’objet d’une offre de la part du néerlandais Sligro et de son actuel directeur général, Vincent Nolf. Dans le premier cas, quelque 500 emplois pourraient être sauvés, dans le second plus de 600.