Une écluse pour lutter contre les inondations: découverte du fonctionnement de l’écluse nº5 de Thuin et de son rôle de régulation du débit de la Sambre

Mardi 29 novembre, en fin de matinée. Le temps est gris et le brouillard épais. Mais Jean-Michel Beckmann, éclusier-barragiste à l’écluse nº5 de Thuin depuis 22 ans, s’affaire. « Moi je suis responsable de mon écluse et de ce qu’il se passe au dessus. En dessous, ce n’est pas mon problème. Ici, on a un niveau minimum de 115,53 cm d’eau à respecter. Donc, quand je reçois de l’eau, je dois veiller à ce niveau minimum »

Les neuf écluses de la Haute-Sambre sont reliées entre elles par un système d’alarme et communiquent sans cesse.