Jesper Fredberg sur la nomination de Brian Riemer à Anderlecht : «Nous avons pris le temps de trouver le bon candidat»

Le Danois Brian Riemer a été nommé entraîneur du RSC Anderlecht, a annoncé le club bruxellois vendredi. Le technicien de 44 ans arrive de Brentford, club de Premier League où il était l’adjoint de son compatriote Thomas Frank.

«Depuis mon enfance, je sais que le RSCA est un grand club de football européen. Je suis donc très fier de devenir le coach principal d’un club à l’histoire aussi riche», déclare Brian Riemer dans un communiqué publié sur le site d’Anderlecht. «Grâce à ma longue expérience au FC Copenhague, je sais ce que c’est que de devoir gagner tous les matches et de se battre pour les titres. Ces dernières années, au Brentford FC, nous avons accompli une mission bien différente, mais non négligeable, en y installant une culture et une stabilité footballistiques, et en amenant finalement le club en Premier League. Je sens que le moment est venu de passer à l’étape suivante et je ne voulais relever ce défi que dans un club aux ambitions affichées. Il y a du travail à accomplir afin que l’équipe retrouve sa place, mais je suis très enthousiaste et confiant quant au défi qui nous attend.»

Brian Riemer remplace Felice Mazzu, licencié le 24 octobre dernier. Le Néerlandais Robin Veldman, qui assurait l’intérim depuis le départ du Carolo, va pour sa part devenir l’assistant de Riemer, un compatriote de Jesper Fredberg, le nouveau CEO Sport du Sporting.

«Nous avons pris le temps de trouver le bon candidat, quelqu’un qui corresponde parfaitement au style de jeu et à la stratégie à long terme de ce club», avance Jesper Fredberg. «Brian représente un style de jeu clair, dominant et divertissant, lequel correspond également très bien à notre philosophie ici au RSC Anderlecht», conclut Fredberg.