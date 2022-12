Émeutes à Bruxelles: le MR veut toucher les auteurs au portefeuille et une comparution accélérée

Atteinte plus franche au portefeuille, procédures en justice accélérées, renforcement du métier et du statut des policiers, ainsi que de leur formation : tels sont quelques-unes des mesures que le MR a présentées vendredi, par l’entremise de plusieurs de ses personnalités wallonnes et bruxelloises, afin de lutter contre les troubles à l’ordre public et soutenir les forces de l’ordre.

Ce plan de sécurité s’inscrit dans le contexte des événements violents qui se sont produits dimanche dernier à Bruxelles en marge dans la rencontre de football Belgique-Maroc au Qatar et de l’assassinat du policier Thomas Monjoie.