Gros déploiement de pompiers à l’entreprise Cometsambre à Obourg: le feu est maîtrisé (photos)

Plusieurs camions de pompiers se sont dirigés vers l’entreprise Cometsambre à Obourg ce vendredi matin. Un feu a pris dans un tas de résidus de broyage, confirme Jérôme Hardy, responsable communication du site. De grosses fumées s’élèvent au-dessus de l’entreprise. Les flammes sont considérables ! Il ne s’agit pas du premier incendie sur le site, mais c’est l’un des plus impressionnants.

Incendie impressionnant. - L.M.

Les pompiers sont intervenus sur place. - L.M.

Parmi les déchets qui ont pris feu, on retrouve des métaux non ferreux, du caoutchouc ainsi que du plastique. Mais pas de métaux ferreux, nous assure le responsable communication. Dans le processus de tri, l’acier est le premier élément qui est enlevé à l’aide de gros aimants, précise-t-il. Peu après midi, l’incendie était en bonne voie d’être maîtrisé.

Les pompiers de Mons sont intervenus. - Cometsambre

Les fumées sont visibles de loin. - E.G.

E.G.

De grosses fumées noires s’échappent de l’entreprise. - E.G.

Des employés ont suivi une formation d’un niveau professionnel, pour pouvoir intervenir en cas d’incendie comme dans le cas présent. « Nous avons un service incendie interne. Nous avons un camion comme celui des pompiers. Nous avons un équipement professionnel avec du personnel formé », insiste Jérôme Hardy. À Obourg, 52 hommes sont formés à devenir « l’équipier de première intervention. » « Cette formation compte plusieurs volets : autopompe, motopompe, électricité, appareils respiratoires individuels… »

Les pompiers sont intervenus en nombre. - E.G.

Le feu a pris dans un tas de résidus de broyage. - Cometsambre

Ces hommes ont d’ailleurs commencé à maîtriser le feu, avant l’arrivée des pompiers. Ce vendredi, ils ont travaillé main dans la main avec les pompiers de la zone de secours pour venir à bout du feu. Ces employés les ont aidés à séparer les matières pour éviter la propagation du feu, et rendre plus facile son extinction.

Après l’incendie, les riverains parlent déjà de pollution. Mais les pompiers ont effectué des mesures pour vérifier la présence de matières toxiques ou non, et les résultats se sont révélés négatifs. Vers midi, la Ville de Mons conseillait aux habitants de garder portes et fenêtres fermées. La zone de police Mons-Quévy a également été dépêchée sur place. Un officier de la protection civile de Crisnée était attendu sur les lieux pour prendre contact avec le chef d’intervention.

En début d’après-midi, la Ville de Mons a annoncé que l’incendie était finalement maîtrisé. « Aucun risque toxique n’est à signaler pour la population. À titre préventif, un message Be-Alert a été envoyé aux personnes situées dans la zone concernée. » Vers 14 heures, le feu était effectivement éteint, nous confirme l’entreprise.