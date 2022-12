Anderlecht renforce son plan hiver: «il est important pour nous de ne laisser aucun de nos concitoyens sur le carreau»

Du 1er décembre au 31 mars, du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h, les habitants qui en ont besoin pourront être accueillis dans quatre Cafets communales où ils pourront se réchauffer et profiter d’une bonne boisson chaude.

Durant l’année, les « Cafets » anderlechtoises proposent chaque midi, du lundi au vendredi, un repas à un prix symbolique. Face à la crise énergétique et aux difficultés économiques engendrées par celle-ci, la commune a décidé, à l’initiative de l’échevine Fabienne Miroir (PS) de renforcer son offre de service durant tout l’hiver :

Il s’agit des Cafets Peterbos (parc du Peterbos bloc 14), Colombophiles (rue des Colombophiles, dans le pavillon du parc), Forestier (rue Démosthène 40, accès via le parc) et Wayez (chaussée de Mons 593). Chaque Cafet dispose d’un coin lecture et de jeux de société ; le journal est livré chaque jour. Les personnes qui se présenteront pourront surtout sortir de leur isolement en profitant d’échanges conviviaux avec d’autres autour d’un café ou un potage.