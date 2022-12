Jennifer Lawrence: «La maternité crée des changements que je n’imaginais pas!»

Fin 2020, Jennifer Lawrence sortait de trois ans de pause professionnelle en tournant le délire d’anticipation « Don’t Look Up : Déni cosmique » avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep, sorti il y a juste un an. Et depuis le 4 novembre, on peut la retrouver sur Apple TV + dans « Causeway », un film différent, indépendant et intimiste. Elle y joue Lynsey, une militaire qui revient d’Afghanistan avec de graves séquelles au cerveau, qui ont été causées par une explosion… Elle se réinstalle chez sa mère à La Nouvelle-Orléans, et se lie avec le jeune James (l’épatant Brian Tyree Henry) qui est, comme elle, un survivant.

« Ce qui m’a d’abord attiré dans ce script, c’est son rythme, lent… », nous a dit l’actrice de 32 ans. « On ne voit pas ça très souvent… Je me suis aussi sentie proche de Linsey dans le sens où, pour sortir de la dépression et l’anxiété, elle fait un maximum de choses physiques. Elle bouge. Pour tenter de retrouver de la sécurité et de la stabilité, elle pense même à retourner en Afghanistan, pays où elle a été sérieusement blessée, mais qui reste familier pour elle… De mon côté, je me suis rendu compte que pour fuir mon anxiété, j’avais aussi tendance à me déplacer sans arrêt, ce qui signifie à passer d’un tournage à l’autre. »