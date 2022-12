La Ducasse d’Ath retirée du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco suite à la polémique du Sauvage

La surprise est de taille pour la Ville d’Ath. L’Unesco a pris cette décision alors qu’elle avait déclaré prendre un an pour une éventuelle décision par rapport à ce sujet.

Cette décision provient de la polémique entourant la présence du personnage du Sauvage dans cette Ducasse. Avec ce choix, l’Unesco ne laisse plus la possibilité à la Ville d’Ath de décider elle-même son retrait ou non de la Ducasse de cette liste alors que la ville avait mis en place une commission citoyenne du folklore composée d’une soixantaine de personnes. Le rôle de la commission était de trancher afin de savoir si le Sauvage a sa place dans le cortège, et si ce n’est pas le cas, de quitter volontairement la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.