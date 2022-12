Un film bruxellois désigné «meilleur film de tous les temps» dans un prestigieux classement

Cette année, c’est la première fois qu’un film réalisé par une femme se hisse au sommet. Chantal Akerman n’avait que 25 ans lorsqu’elle a réalisé le film « Jeanne Dielman » en 1975. Le long-métrage, qui dure près de 3h30, montre la vie d’une veuve et mère célibataire, Jeanne Dielman, dans le détail de ses activités quotidiennes répétitives et aliénantes : depuis l’épluchage des pommes de terre jusqu’à son travail de prostituée.

« Vertigo » et « Citizen Kane » occupent respectivement les 2e et 3e places du classement, suivis de « Tokyo Story » de Yasujir ? Ozu, « In the Mood for Love » de Wong Kar-Wai et « 2001 : A Space Odyssey » de Stanley Kubrick.