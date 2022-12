Le fédéral injecte 26 millions d’euros complémentaires pour l’aide alimentaire en 2023

« Malgré ces efforts, le montant de 11 millions d’euros restait encore trop faible par rapport à la demande. Le fédéral a donc pris ses responsabilités en complétant les moyens à disposition du secteur de l’aide alimentaire et matérielle », indique Karine Lalieux.

Ces budgets compléteront l’enveloppe prévue dans le cadre de la nouvelle programmation du FSE+ (Fonds social européen). Les moyens libérés par les Régions via le FSE+ s’élèvent à 10,2 millions d’euros, auxquels s’ajoute un cofinancement de 1,1 million d’euros du fédéral.

Pour que les moyens consacrés en 2023 à ces aides ne soient pas plus faibles qu’en 2021 et 2022, la ministre annonce avoir obtenu une enveloppe de 16,6 millions d’euros complémentaires aux moyens FSE+, ce qui permettra de garantir un budget équivalent à celui de 2022. En parallèle, 1,65 million d’euros sont prévus pour compenser l’impact attendu de l’inflation prévue l’an prochain.

En outre, une subvention de 2 millions d’euros pour soutenir les CPAS est prévue ainsi qu’une subvention de 2,4 millions d’euros pour les acteurs du secteur de l’aide alimentaire, dont les banques alimentaires. Enfin, une enveloppe de 3 millions d’euros sera consacrée au développement de l’aide matérielle (produits hygiéniques : dentifrice et brosse à dents, déodorant, savon et shampoing, couches jetables pour bébés, tampons et serviettes hygiéniques).