4 millions pour sécuriser l’alimentation en eau en cas de sécheresse au sud de la Wallonie

En 2015, la Wallonie avait approuvé douze travaux prioritaires pour un montant total estimé à plus de 270 millions d’euros. En 2019, l’exécutif avait complété la liste des travaux prioritaires et octroyé une subvention de 8,5 millions d’euros à la SWDE pour le financement partiel des études et des travaux nécessaires pour la sécurisation de l’alimentation en eau du territoire.

Dans ce contexte, le projet spécifique au Centre-Ardenne prévoyait la sécurisation de plus de 8.500 raccordements d’ici 2029, pour un budget estimé de 13,7 millions d’euros. Mais l’épisode de sécheresse enregistré en 2020, le stress hydrique rencontré dans la province du Luxembourg en 2022, les études statistiques sur l’évolution démographique à l’horizon 2050 et les nouveaux besoins spécifiques connus (construction d’un hôpital, projets industriels, nouveaux quartiers, etc.) ont conduit à revoir les perspectives d’évolution de la demande en eau, à élargir le périmètre de la zone à sécuriser et à mettre à jour les infrastructures prioritaires, explique le gouvernement dans un communiqué publié vendredi.