Le député bruxellois et président régional Michaël Vossaert maintient sa candidature à la présidence de DéFI axée sur la proximité

L’actuel chef du groupe DéFI au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et président du comité permanent de DéFI en Région bruxelloise, Michaël Vossaert, a indiqué vendredi qu’il restait dans la course à la présidence de DéFI dans laquelle est engagé le président sortant, François De Smet.

« J’ai envie que l’on relève les défis pour l’avenir et de faire de DéFI une formation incontournable et que l’on réponde aux inquiétudes des militants sur les échéances de 2024 en définissant notre projet politique et en proposant un vrai plan d’action pour réussir et gagner », a-t-il commenté.