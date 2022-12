P2B | Warsage est-il capble de briser l’élan de Trooz? Réponse ce dimance!

Il y a deux semaines, Warsage était battu sur le fil par Tilff et confirmait son inconstance. « Ça a fait du mal même si des faits de match les maintiennent dans le coup et les reboostent dont le 2e penalty qu’il n’y a pas », nous dit le médian de 24 ans, Elvis Masovic. « Ce n’est pas un problème de qualités mais pas mal de fois, on fait selon moi de bonnes entames mais on n’arrive pas à tenir le score. Quand on prend l’avantage, on recule beaucoup, on arrête d’attaquer et de presser et c’est ce qui donne confiance à l’adversaire. On doit réussir à tuer le match. Sans tous ces points « bêtement » perdus, on serait facilement dans le top 3. »

Malgré le revers, Elvis s’est illustré contre Tilff pour les Greens chez qui il est arrivé cet été. « Je suis arrivé de Beaufays où ça n’allait pas au niveau de mon temps de jeu, j’y ai un peu perdu le plaisir de jouer. Fabrice Lindemann a parlé de moi au coach de Warsage avec qui je partage la même vision du foot. Je ne peux pas dire que je suis entièrement satisfait de ma saison mais je monte en puissance. J’ai aussi été absent pendant deux semaines à cause d’une élongation. »

En parlant d’ex-Belfagétains, un jeune attaquant de 19 ans s’épanouit à Trooz. Il s’agit de Romain Willems. « J’avais repris à Beaufays après deux ans d’arrêt. J’étais dans le noyau de la P1 pour cette saison mais je ne me sentais pas à l’aise dans le groupe. On m’a promis des choses que je ne savais pas vraies et il n’y avait pas de bonne entente, je savais que je n’allais pas tenir. Mon meilleur ami Noah Nearno, fils du président de Trooz, m’a proposé de venir me tester au club à un moment où Maxime Mottoulle venait de partir et où Julian Palleschi était blessé. J’avais repris le foot en 9 mais je suis décalé sur le flanc, où j’ai fait mes classes. »

« On a gardé le rythme »

Bye pendant deux semaines, Trooz a disputé deux amicaux contre Vaux-Chaudfontaine et contre un mix D3-P3 d’Herstal et se dit prêt pour ce week-end. « On a su garder le rythme avec certains entraînements plus axés sur le fun. Le groupe monte en puissance dans la mentalité, le jeu, la communication. On est beaucoup plus forts qu’à l’aller contre Warsage. Le coach nous a rappelé qu’on était une tout autre équipe, qu’il ne faut pas se prendre la tête et jouer avec le coeur. »

« À l’aller, on avait eu du mal en 1ère mi-temps face à la vitesse de Trooz mais on a eu plus le pied sur le ballon après le repos. On avait vite marqué mais ce fut difficile, il y avait déjà une belle équipe et beaucoup de qualités individuelles en face à et ils seront encore plus en confiance et libérés », confirmait Masovic.